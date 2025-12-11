Επελαύνει σε όλη την Ευρώπη η «σούπερ γρίπη»: Τα συμπτώματα και ποιοι κινδυνεύουν άμεσα

Το νέο στέλεχος του ιού της γρίπης, ο Η3Ν2 ή αλλιώς «σούπερ γρίπη», έχει σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά την αύξηση των νοσηλειών κατά 56% σε μόλις μία εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το συγκεκριμένο στέλεχος εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα και ανθεκτικότητα απέναντι στα υπάρχοντα εμβόλια, κάτι που ανησυχεί τους υγειονομικούς και τους έχει θέσει σε επιφυλακή.

Ο ιός H3N2 αποτελεί παραλλαγή της εποχικής γρίπης και χαρακτηρίζεται ως «σούπερ γρίπη» λόγω της ικανότητάς του να παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ανοσία.

Η κατάσταση θυμίζει τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19, με σχολεία και επιχειρήσεις να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και τους πολίτες να αναζητούν μάσκες προστασίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) προετοιμάζεται για σημαντικό αριθμό θανάτων τον φετινό χειμώνα.

Τα συμπτώματα της «σούπερ γρίπης»

Τα συμπτώματα της «σούπερ γρίπης» εμφανίζονται ξαφνικά και εξελίσσονται ταχύτατα, σε αντίθεση με το κοινό κρυολόγημα που αναπτύσσεται σταδιακά. Η απότομη αυτή εξέλιξη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του νέου στελέχους.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έντονη και παρατεταμένη κόπωση

Υψηλό πυρετό

Επίμονο βήχα

Έντονη καταρροή

Μυϊκούς πόνους

Διαρροϊκές διαταραχές

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα νήπια κάτω των 5 ετών, και κυρίως τα βρέφη, λόγω του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος. Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης οι ενήλικες άνω των 65 ετών και οι έγκυες γυναίκες σε όλα τα στάδια της κύησης.

Επιπλέον, άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοανεπάρκεια ή νευρολογικές διαταραχές χρειάζονται στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς είναι πιο ευάλωτα σε σοβαρές επιπλοκές.

Προστασία και πρόληψη

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού, καθώς μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Η μειωμένη κοινωνική ανοσία μετά τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας έχει καταστήσει τον πληθυσμό πιο ευάλωτο.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν τήρηση των βασικών μέτρων προστασίας, όπως καλή υγιεινή των χεριών, χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού και άμεση ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.