Αλεξάνδρεια: Zημιές σε 4 διαμερίσματα από τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και επεκτάθηκε, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα διαμερίσματα της ίδιας οικοδομής.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 16 πυροσβέστες, έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.
Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν από το κλιμακοστάσιο έναν ηλικιωμένο άνδρα με αναπνευστικά προβλήματα, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
