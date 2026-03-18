Κατερίνα Σολωμού: Μαζική συμμετοχή και ισχυρό μήνυμα δυναμικής στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Για ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας, ευθύνης και δυναμικής που προκύπτει από τη μαζική συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κάνει λόγο η Κατερίνα Σολωμού, τονίζοντας ότι χιλιάδες πολίτες, και ιδιαίτερα νέοι, ενισχύουν την προοπτική του κόμματος ενόψει του συνεδρίου και των επόμενων εθνικών εκλογών.

Σε δήλωσή της αναφέρει: "Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας, δύναμης και ευθύνης προέκυψε από τη μαζική παρουσία στις κάλπες για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ.

Οι 10.000 και πλέον πολίτες της Αχαϊας που προσήλθαν στις κάλπες, μας οπλίζουν με δύναμη για τη συνέχεια και δείχνουν περίτρανα αυτό που αναδεικνύεται σε όλες τις εκδηλώσεις μας, αλλά και περιοδείες που κάνουμε στο νομό: Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία αλλά και πολύ μεγάλη προοπτική για το μέλλον.

Η μαζική συμμετοχή αποτέλεσε μια «πραγματική δημοσκόπηση» η οποία έδειξε την ύπαρξη υψηλότατου ενδιαφέροντος για τις εσωκομματικές εξελίξεις αλλά και ισχυρής δυναμικής για την επόμενη ημέρα.

Ήταν μια εικόνα αισιοδοξίας, με όλους όσοι προσήλθαν στις κάλπες, να δείχνουν ότι εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ και γίνονται «συνεπιβάτες» στο δρόμο που έχει ήδη ανοίξει και πορεύεται προς την πολιτική αλλαγή και την απαλλαγή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της εσωκομματικής διαδικασίας της περασμένης Κυριακής, είναι ότι σημειώθηκε μεγάλο κύμα εγγραφών νέων μελών και η συμμετοχή στις κάλπες πολλών νέων.

Καθημερινά, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες πείθονται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να αποτελέσει παρελθόν, καθώς βλέπουν τη ζωή τους να γίνεται όλο και πιο δύσκολη: η ακρίβεια συνεχώς γιγαντώνεται, οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν χαμηλοί και η νέα γενιά στερείται προοπτικής.

Όσο πλησιάζει ο χρόνος για τις εθνικές εκλογές, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον, την ασφάλειά, την ευημερία τους. Και το μόνο κόμμα που μπορεί να προσφέρει εναλλακτική προοδευτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη στασιμότητα με ουσιαστικές αλλαγές προσφέροντας σταθερότητα είναι το ΠΑΣΟΚ, που έχει πιο πλήρες και πιο συγκροτημένο πρόγραμμα, από αυτό που (δήθεν) εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.

Το επικείμενο συνέδριο μας, πρέπει να στείλει καθαρό μήνυμα. Με τεκμηριωμένες θέσεις και αξιόπιστες προτάσεις για κάθε ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία. Να επιβεβαιώσουμε τη στρατηγική μας και την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί για την προοδευτική πολιτική αλλαγή".