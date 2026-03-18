Βουλή: Eπεισόδιο μεταξύ Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου- Διακόπηκε η συνεδρίαση

Άναψαν τα αίματα νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αποτέλεσμα ο ο προεδρεύων, Γιάννης Πλακιωτάκης, να ζητήσει την ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.

Ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε ότι τον βιντεοσκοπούσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την ώρα που έτρωγε

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, ο υπουργός Υγείας έτρωγε κάτι και, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καθώς και ο βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, Αλέξανδρος Καζαμίας, ξεκίνησαν να τον βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους.

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία της, ο Άδωνις Γεωργιάδης άρχισε να φωνάζει στο προεδρείο όπου βρισκόταν εκείνη την ώρα ο Γιάννης Πλακιωτάκης. «Συγγνώμη τι γράφει στο βίντεο. Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, δεν το δέχομαι αυτό», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ρωτά τον προεδρεύοντα, «έχω τον λόγο;». «Σταματήστε. Μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ», επέμεινε ο υπουργός, ενώ η πολιτική αρχηγός σχολίασε, «κοίτα εδώ τραμπουκισμοί». Προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα, ο κ. Πλακιωτάκης ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης, ωστόσο και μετά από αυτήν, το κλίμα παρέμεινε ιδιαίτερα φορτισμένο.

«Διακόψανε τη συνεδρίαση για τον φασίστα»





«Διακόψανε τη συνεδρίαση για τον φασίστα», σχολίασε κατά την επανέναρξη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης παίρνοντας τον λόγο έδωσε στο Σώμα τη δική του εκδοχή για το τι είχε συμβεί. «Έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω ένα έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπουλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βίντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν και κάλεσα τον κ. Πλακιωτακη να παρέμβει», ισχυρίστηκε και, στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, «επιδεικτικά σήκωσε το κινητό και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί. Αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο Πρόεδρος της Βουλής ότι επιτρέπεται και μπορούμε όλοι να βιντεοσκοπούμε ή θα μας πει ότι απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κα Κωνσταντοπούλου. Ακούστε κύριε προεδρεύοντα, κ. Γεωργαντά, το να κάνετε για μια ακόμα φορά βουλευτές δύο ταχυτήτων δεν θα περάσει. Ή όλοι ή κανείς αλλιώς δεν συνεχίζουμε».

Ο Γιώργος Γεωργαντάς, που εκείνη την ώρα ήταν στο προεδρείο, απάντησε στις αιτιάσεις Γεωργιάδη για «βουλευτές δύο ταχυτήτων», υπογραμμίζοντας ότι, «είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται (σ.σ. οι βουλευτές), είτε στην συνεδρίαση, είτε σε διάλειμμα. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Δεν νομίζω ότι τιμά κανένα να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους συναδέλφους. Το προεδρείο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα».

«Κάνετε κοπτορραπτική των πρακτικών»



Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε ευθέως το προεδρείο για αλλοίωση των πρακτικών. «Είναι ανεπίτρεπτο να διακόπτεται η συνεδρίαση επειδή το ζητάει ο υπουργός. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες αλλά κάνετε κοπτορραπτική των πρακτικών», είπε και έστρεψε ξανά τα «πυρά» της κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, σχολιάζοντας ότι, «εμφανίστηκε στην αίθουσα κρατώντας ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια και αφού έφαγε το έδωσε στις συνεργάτιδες του. Σε τόση μεγάλη εκτίμηση έχει τις γυναίκες, που τους δίνει να κρατάνε τα κρακεράκια του.