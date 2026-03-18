Κλείνουν τα πρατήρια επ΄ αόριστον οι βενζινοπώλες της Μυτιλήνης

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επ’ αόριστον κλείσιμο από αύριο, Πέμπτη 19/2, μετά από απόφαση που λήφθηκε στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου το προηγούμενο 24ωρο. Οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην επιβολή πλαφόν, το οποίο χαρακτηρίζουν άδικο και λανθασμένα υπολογισμένο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, πλήττει αποκλειστικά την κερδοφορία τους.

Όπως αναφέρουν, οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται συνεχώς, ενώ τα πρατήρια βρίσκονται πλέον σε οριακή κατάσταση. Τονίζουν ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει άμεσα δράση και να δώσει μια βιώσιμη λύση, προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση του κλάδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου, «η εν λόγω ρύθμιση, η οποία δεν εφαρμόζεται στα διυλιστήρια – τα οποία φέρουν καθοριστική ευθύνη για τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου – έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε οικονομική ασφυξία.

Με απόλυτο σεβασμό προς τους καταναλωτές και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στην τοπική κοινωνία, ανακοινώνουμε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας από 19/3/2026, έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Η Λέσβος, ως νησί της παραμεθορίου που έχει επωμιστεί επανειλημμένα σοβαρές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν αντέχει την περαιτέρω αποδυνάμωση ενός ζωτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας».

Αιτήματα

Ειδικότερα, διεκδικούν:

– Την αύξηση του ανώτατου ορίου πλαφόν από 12 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

– Εναλλακτικά, τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους στο επίπεδο που ίσχυε στις 27/02/2026, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου.