Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου- Με σκυμμένο κεφάλι στην Ανακρίτρια

Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα, ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, η απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή - οπλοχρησία. Προανακριτικά ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Μετά το πέρας της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση.