Φ. Ζαΐμης: "Να δρομολογηθούν λεωφορεία από Διακοπτό μέχρι Καλάβρυτα μετά την απόφαση για τον Οδοντωτό"- Επιστολή στον ΟΣΕ

Την άμεση δρομολόγηση λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων από το Διακοπτό προς τα Καλάβρυτα ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, με επιστολή του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Χρήστο Παληό, μετά την απόφαση του ΟΣΕ να ανασταλούν τα δρομολόγια του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Ο κ. Ζαΐμης, στην επιστολή που κοινοποιήθηκε και στην εταιρεία Hellenic Train, υπενθυμίζοντας την αντίθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω απόφαση, αναφέρει μεταξύ άλλων πως είναι εύλογο ο ΟΣΕ - είτε με δικά του λεωφορεία είτε της Hellenic Train - να μεριμνήσει για την εξυπηρέτηση των πολιτών, μετά την απόφαση που πήρε η Διοίκησή του για τον Οδοντωτό, σημειώνοντας πως τα δρομολόγια της υπεραστικής συγκοινωνίας δεν καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Η επιστολή έχςι ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα



Από τις 12 Μαρτίου 2026, με απόφαση που έλαβε η Διοίκηση του ΟΣΕ, ανεστάλησαν, ελπίζουμε προσωρινά, τα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού-Καλαβρύτων,

μετά από 130 χρόνια λειτουργίας.



Πέρα από την ισχύ της εν λόγω απόφασης – και με την επισήμανση πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη τοποθετηθεί για την ανάγκη να παραμείνει σε λειτουργία ο Οδοντωτός

όσο θα εξελίσσεται η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν επικίνδυνα κατολισθητικά φαινόμενα που υπάρχουν στην περιοχή – προκύπτουν πλέον ζητήματα για την μετακίνηση των πολιτών και των επισκεπτών, από το Διακοπτό προς την περιοχή των Καλαβρύτων, με τις ενδιάμεσες στάσεις (Ζαχλωρού, Κερπινή).



Γι’ αυτόν τον λόγο, καθώς μάλιστα τα δρομολόγια της υπεραστικής συγκοινωνίας μέσω των ΚΤΕΛ δεν καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, σας καλούμε – τουλάχιστον για το διάστημα κατά το οποίο με βάση την απόφαση του ΟΣΕ θα παραμείνει εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – να μεριμνήσετε ώστε να υπάρξει λεωφορειακή γραμμή (με οχήματα του ΟΣΕ ή της Hellenic Train), ούτως ώστε, εναλλακτικά για αυτό το διάστημα, να εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας που χρειάζεται να κάνουν την διαδρομή στην περιοχή.

Θεωρούμε πως είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα - ανεξάρτητα αν αυτό αποτελεί συμβατική σας υποχρέωση ή όχι – ως ελάχιστη ανταπόκριση σε μια τεράστια κοινωνική ανάγκη που δεν πρέπει να διακοπεί. Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο εύλογο αυτό αίτημα το συντομότερο δυνατό.



Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Αχαΐας

Ζαΐμης Φωκίων