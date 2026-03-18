Μην ψάχνεις, βρες στο
Πάτρα: Αυξημένη η ζήτηση για παραδοσιακές στολές ενόψει της 25ης Μαρτίου- Ποιες φορεσιές ξεχωρίζουν

Βασίλης Τσελίκης
Σε τι τιμές κυμαίνονται

Αυξημένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές είναι η ζήτηση για παραδοσιακές στολές ενόψει της 25ης Μαρτίου στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Νίκος Μενούνος, ιδιοκτήτης καταστήματος με ενοικιάσεις παραδοσιακών στολών, «η κίνηση φέτος είναι πολύ καλή, αυξημένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Έχουμε ξεκινήσει ήδη και διαθέτουμε τις στολές σε όλη την Αχαΐα, στα Καλάβρυτα και στο Μεσολόγγι, για τις εκδηλώσεις της εξόδου του Μεσολογγίου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιο δημοφιλείς στολές είναι οι τσολιάδες και οι σουλιώτες, ενώ η γκάμα καλύπτει ηλικίες από 1 έτους έως ενήλικες. «Θα συμμετάσχουν πολλά σχολεία και λύκεια στις παρελάσεις, με παραδοσιακές φορεσιές», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μενούνος, η ενοικίαση παραμένει στα 20 ευρώ, με τις τιμές να διατηρούνται στα περσινά επίπεδα παρά τον πληθωρισμό. «Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις τιμές προσιτές, ώστε όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και στις παρελάσεις χωρίς επιπλέον επιβάρυνση», καταλήγει.

 

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα στολές 25η Μαρτίου Παρέλαση Σχολεία
Ειδήσεις