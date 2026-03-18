Πάτρα: «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας»

Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται στην Πάτρα για την παρουσίαστη της δέσμης Δράσεων «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας».

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου, στις 19:00 στην Αίθουσα Ξενοδοχείου MyWay Hotel&Events, Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα.

Πρόγραμμα ενημερωτικής εκδήλωσης

19.00 – 19.10: Προσέλευση

19.10 – 19.20: Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη

19.20 – 19.25: Χαιρετισμός Προέδρου ΔΕΠ & αντιπροέδρου ΕΦΕΠΑΕ, Παναγιώτη Τσιχριτζή

19.25 – 19.30: Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Αχαΐας, Λουλούδη Θεόδωρου.

19.30 – 19.35: Χαιρετισμός της Προϊσταμένης ΕΥΔ ΠΔΕ, Ιωάννας Φαναριώτου

19.35 – 20.15: Παρουσίαση της Δέσμης δράσεων, από τονΥπεύθυνο για την ΔΕΠ, Καλογερόπουλο Ανδρέα

20.15: Ερωτήσεις – Απαντήσεις , από Στελέχη της ΔΕΠ και της ΕΥΔΠΔΕ Προγράμματος Δυτική Ελλάδα «2021-2027»

Τον συντονισμό θα κάνει η Διευθύντρια της ΔΕΠ, Μάγδα Πετροπούλου.