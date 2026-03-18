15ο Forum Ενέργειας – Επιμελητήριο Αχαΐας: Ζήτημα βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις το ολοένα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος

"Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την οικονομία, κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εκτοξεύεται λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Επιμελητήριο Αχαΐας αναδεικνύει τη δυσμενή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στο 15ο Forum Ενέργειας, τη Δευτέρα 16 Μαΐου, στο ξενοδοχείο «My Way», με τη διοργάνωση εκδήλωσης, που είχε ως θέμα: «Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια»", αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

"Στην τοποθέτησή του, ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, εστίασε στην αναγκαιότητα στήριξης των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ενεργειακή πίεση. Συγκεκριμένα, ανέφερε τα εξής: «Οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν μια νέα περίοδο παρατεταμένης ενεργειακής πίεσης χωρίς στήριξη. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό η πολιτεία, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη στρατηγική που ήδη έχει αναπτύξει, να προχωρήσει εγκαίρως σε μέτρα που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της αγοράς. Γιατί αν μια τέτοια κρίση αρχίσει να επεκτείνεται χωρίς έγκαιρη παρέμβαση, τότε οι συνέπειες μπορεί να γίνουν πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμες. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να δράσουμε προληπτικά. Να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις πριν η πίεση γίνει μη αναστρέψιμη».

Από τις τοποθετήσεις που ακολούθησαν, προέκυψε το συμπέρασμα ότι από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση μέχρι το εμπόριο, την εστίαση και τις υπηρεσίες, το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άμεσα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Παναγιώτης Στασινόπουλος, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία των επιχειρήσεων λιανεμπορίου, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου και στις πρακτικές προσαρμογής που αναπτύσσει η αγορά.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Αχαΐας «Ο ΒΑΤΤ», Βασίλης Δημόπουλος, ανέλυσε πρακτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τις επιχειρήσεις, αναφερόμενος παράλληλα στις δυνατότητες της ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, καθώς και στο ρόλο των τεχνικών επαγγελμάτων ως προς την προσαρμογή της αγοράς στις νέες ενεργειακές συνθήκες.

Ο επικεφαλής του Πρωτογενούς Τομέα Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στον πρωτογενή τομέα, δίνοντας έμφαση στην άρδευση, στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στις συνέπειες που αυτό έχει στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων και στη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Κολλιόπουλος, μίλησε για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στον κλάδο, και συγκεκριμένα στην εστίαση, στις ενεργειακές ανάγκες των επαγγελματικών κουζινών, στην ψύξη και τον κλιματισμό, καθώς και στις προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας – περιβαλλοντικός και ενεργειακός μηχανικός, γεωπόνος, Δημήτρης Βαρβιτσιώτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό ρόλο της ενέργειας στην οικονομία, στις επιπτώσεις των ενεργειακών κρίσεων στην παραγωγή, τη μεταποίηση, τον πρωτογενή τομέα και τις υπηρεσίες, καθώς και στη σημασία του ενεργειακού κόστους ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ), Δημήτρης Νικολακόπουλος, τόνισε ότι «η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό», επισημαίνοντας ότι «η αισχροκέρδεια και οι υπερβολικές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα στραγγαλίζουν τη ρευστότητα».

Παρεμβάσεις έκαναν, επίσης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων – Ν. Αχαΐας «Ο ΒΑΤΤ», Αλέξης Παυλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το ενεργειακό κόστος έχει αυξήσει το αντίστοιχο λειτουργικό του κλάδου κατά 30%, και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δύμης, Ανδρέας Φώτου.

Επομένως, είναι προφανές ότι η ενέργεια αφορά τη λειτουργία της οικονομίας, αυτή καθαυτή, καθώς και την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, ο διάλογος μεταξύ των κλάδων της αγοράς είναι το πιο ουσιαστικό σημείο εκκίνησης για την εξεύρεση των απαιτούμενων λύσεων".