Πάτρα: Κι άλλο ατύχημα στον ποδηλατόδρομο! Νεαρός έπεσε με το ποδήλατο

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα αλλεπάλληλα ατυχήματα που καταγράφονται στον ποδηλατόδρομο της οδού Όθωνος Αμαλίας, και ειδικότερα στο σημείο όπου διασταυρώνεται με τις σιδηροδρομικές ράγες, μπροστά από το νέο Υπεραστικό ΚΤΕΛ.

Πρόκειται για ένα σημείο που, σύμφωνα με μαρτυρίες και καταγγελίες, εξελίσσεται σε «παγίδα» για τους ποδηλάτες, με τα περιστατικά να πληθαίνουν και να έρχονται σχεδόν καθημερινά στη δημοσιότητα.

Το πιο πρόσφατο ατύχημα γνωστοποιήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Αγγέλα Τριανταφύλλου, και αφορά τον γιο της, Χριστόφορο. Όπως ανέφερε η ίδια, «εδώ και 10 μέρες, έπεσε από το ποδήλατο στις ράγες, μπροστά στο νέο ΚΤΕΛ και έσπασε ένα κοκαλάκι στον ώμο, ευτυχώς στην αριστερή πλευρά».

Η κ. Τριανταφύλλου επισημαίνει ακόμη ότι η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης. «Προχθές, στην επανεξέταση, ο γιατρός μάς έδωσε άλλες 10 μέρες, μήπως δέσει. Διαφορετικά, πάμε για χειρουργείο», σημείωσε.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων ατυχημάτων στο ίδιο ακριβώς σημείο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ποδηλατοδρόμου και αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, προκειμένου να αποτραπούν νέοι τραυματισμοί.