Κοιμόταν και ο διαρρήκτης την έκλεβε, μισό μέτρο δίπλα από το κρεβάτι της - Θύμα διάρρηξης γνωστή πατρινή εθελόντρια - ΦΩΤΟ

Σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο όπου βρίσκεται το διαμέρισμά της, αφού νωρίτερα πάτησε σε όχημα, σκαρφάλωσε και περπάτησε πάνω στην τέντα του 1ου ορόφου, απέκτησε πρόσβαση στο μπαλκόνι, παραβίασε παράθυρο ασφαλείας κουζίνας και μπήκε μέσα στο σπίτι όπου έκανε ότι ήθελε.

Ο λόγος για διαρρήκτη-αναρριχητή που με σοβαρό κίνδυνο να πέσει από μεγάλο ύψος κατάφερε τα ξημερώματα της Τετάρτης και σκαρφάλωσε δύο ορόφους και εισέβαλε στο σπίτι της γνωστής πατρινής εθελόντριας Βιβής Παξινού. Μάλιστα η κα Παξινού κοιμόταν εκείνη την ώρα, κάτι που δεν απέτρεψε τον διαρρήκτη να ανοίξει συρτάρια και να αναστατώσει όλο το σπίτι, ακόμη και δίπλα από το κρεβάτι όπου το θύμα της διάρρηξης κοιμόταν.

Το συμβάν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα, καθώς αν την ώρα της εισβολής η κα Παξινού ξυπνούσε, θεωρείται βέβαιο πως θα ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο με τον διαρρήκτη.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτησή της, άγνωστοι κατάφεραν να εισέλθουν στο διαμέρισμά της, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, παραβιάζοντας ένα μικρό παράθυρο. Αφού κινήθηκαν ανενόχλητοι στον χώρο και έψαξαν τα δωμάτια, τελικά αποχώρησαν από την κεντρική είσοδο, παίρνοντας μαζί τους χρήματα, ρολόγια και κοσμήματα.

Η ίδια περιέγραψε με έντονη συγκίνηση τη στιγμή που ξύπνησε και αντίκρισε το σπίτι της αναστατωμένο. Ιδιαίτερη θλίψη της προκάλεσε η απώλεια ενός δαχτυλιδιού με μεγάλη συναισθηματική αξία, καθώς αποτελούσε το τελευταίο δώρο του πατέρα της. Η λεία του δράστη σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς φαίνεται να ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.

Η Βιβή Παξινού είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία για την έντονη εθελοντική της δράση, κυρίως δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς, έχοντας και η ίδια δώσει δύσκολες προσωπικές μάχες στο παρελθόν. Άμεσα στο σπίτι της μετέβη άνδρας της σήμανσης για την συλλογή στοιχείων από το χώρο, ώστε να διαπιστωθεί η μεθοδολογία και ενδεχομένως να εντοπιστούν στοιχεία του δράστη.