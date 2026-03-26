Μπαράζ ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ- Σφυροκόπημα δίχως τέλος στο Ιράν

Επιθέσεις και στα ΗΑΕ

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει – για τους δικούς του λόγους – ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όμως η Τεχεράνη σε κάθε ευκαιρία σπεύδει να το διαψεύσει με πολλούς να μιλούν για «παιχνίδια» του Αμερικανού προέδρου. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους της Ουάσινγκτον, θέτει δικούς της για τον τερματισμό του πολέμου και ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί τονίζει ότι υπάρχουν μόνο μηνύματα μέσω μεσολαβητών. Την ίδια ώρα, το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί Χαργκ, υπό τον φόβο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα χωρίς να πλήξουν ενεργειακές υποδομές. Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους και προειδοποιούν για κλιμάκωση αν δεν υπάρξει συμφωνία, την ώρα που υπάρχουν αναφορές για προετοιμασία του Ισραήλ για χερσαία επίθεση στο Ιράν.

Damage was caused in the central city of Kfar Qasim by apparent submunitions from a cluster bomb warhead, following Iran's latest ballistic missile attack. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 26, 2026

Δύο τραυματίες στο Ισραήλ από βόμβα διασποράς του Ιράν Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά ως αποτέλεσμα της έκρηξης ιρανικής βόμβας διασποράς στο Κφαρ Κασίμ, στο Ισραήλ. Και οι δύο είναι 55 χρόνων και τραυματίστηκαν όταν η βόμβα έσκασε σε κτίριο στο κέντρο της πόλης.

Footage shows the scene of one of the Iranian cluster munition impacts in Kfar Qasim. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 26, 2026

Το Ιράν εκτόξευσε μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 06:49 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε νέα εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. της αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή». Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση ιρανικής ομοβροντίας πυραύλων έπειτα από 14 ώρες και πλέον. Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού σε κεντρικούς τομείς της χώρας, ζώνες της Ιερουσαλήμ και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Τα ΗΑΕ δέχονται επιθέσεις από ιρανικά drones και πυραύλους Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε το πρωί ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Οι αντιαεροπορικές άμυνες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Το USS Abraham Lincoln συνεχίζει κανονικά τις επιχειρήσεις

USS Abraham Lincoln continues flight operations against military targets in Iran while sailing in regional waters. — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 26, 2026

Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη αμερικανός ανώτερος αξιωματικός. «Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (...) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.