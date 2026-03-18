Πάτρα: Επετειακή εκδήλωση για τον Γιαννιά από τον Σύλλογο "Γιαννιάδες"

Ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 την Επετειακή Εκδήλωση Μνήμης στην Πλατεία ΓΙΑΝΝΙΑ, (Πλατεία Μαρούδα).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου "Στην επετειακή εκδήλωση Μνήμης με πολύ γλαφυρό λόγο ο συγγραφέας & Εκπαιδευτικός

κ. Κυριάκος Σκιαθάς, (ως Κεντρικός Ομιλητής της Εκδήλωσης), μας εξιστόρησε την Επαναστατική δράση του ήρωα «ΓΙΑΝΝΙΑ» από την έναρξη της δράση του, (από την

Προστοβίτσα-Δροσιά Τριταίας), μέχρι τη σύλληψη και τη δολοφονία του που έγινε στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα ο Ι. Ν. του Αγ. Αθανασίου (Πλατεία Μαρούδα).

Το σύνολο των Ομιλητών επαίνεσαν την αγωνιστική δράση του Ήρωα, όπου για τους αγωνιστές το σύνθημα ήταν: «Λευτεριά ή Θάνατος» που αντηχούσε στα λημέρια των Οπλαρχηγών, στα απάτητα βουνά που κρυβόντουσαν από τους κατακτητές.

Σημειώνουμε πως η αγωνιστική δράση & τα κατορθώματα των «Καπεταναίων ΓΙΑΝΝΙΑΔΩΝ», (Πατέρας και υιός, οι ήρωες της Προστοβίτσας- Δροσιάς Τριταίας),

συνδέονται με πολλούς θρύλους και παραδόσεις, με πολλά επαναστατικά τραγούδια του 21΄, τα οποία διατηρούν άσβεστη την μνήμη τους στο πέρασμα του χρόνου.

Στην Εκδήλωση Μνήμης στην οποία παρευρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Χρυσόστομος, ο Σύλλογος «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» του απέμεινε Τιμητική Πλακέτα για το

Φιλανθρωπικό έργο, την προσφορά στην κοινωνία και Εκκλησία που επιτελεί στα έτη της Ιερατικής διακονία του, τα τελευταία 21 χρόνια στην Αποστολική Μητρόπολη Πατρών.

Στην Τιμητική Πλακέτα που απονεμήθηκε, ήταν χαραγμένο ένα κόσμημα, αντίγραφο από Αμφορέα Μυκηναϊκού Πολιτισμού, που βρέθηκε κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν στο χωριό μας το 1928. (Πρακτικά Αρχαιολογικής Υπηρεσίας).

Στην επετειακή εκδήλωση Μνήμης για τον αγωνιστή ΓΙΑΝΝΙΑ, παρευρέθηκαν, απεύθυναν χαιρετισμό και κατέθεσαν στεφάνι στον Ανδριάντα, πέραν του Σεβασμιώτατου

Μητροπολίτη κ. κ. Χρυσοστόμου και οι:

Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας

Ο Βουλευτής του κόμματος της «Νίκης» κ. Σπυρίδων Τσιρώνης

Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος

Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.

Η αντιπρόεδρος του Δ. Σ. & συνεργάτης του Υφυπουργού κ. Ανδρομάχη Σιώρου

Από τον Δήμου Ερυμάνθου: ο Αντιδ. κ Θανάσης Ανδρικόπουλος & η δημοτική σύμβουλος

(εντεταλμένη σύμβουλος) κ. Ελένη Χριστοδουλοπούλου.

Ο πρώην Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Τσιγκρής.

Ο πατήρ Ηλίας των Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου & Αγ. Παρασκευής.

Ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Τριταίϊτων Πάτρας κ. Βασίλης Κυριαζής

Επίσης παρευρέθηκαν Εκπαιδευτικοί, Εκπρόσωποι Συλλόγων & Μέλη του Συλλόγου μας

Η Εκδήλωση Μνήμης έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο που μας τραγούδησαν τα Μέλη του

«Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Πατρών».

Ο Σύλλογος «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» ευχαριστεί:

1. Τους Ιερείς των Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου & Αγ. Παρασκευής για τη συνεργασία.

2. Τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας για τη δωρεάν παροχή των ηχητικών και τις

σχετικές υπηρεσίες για τη συνεργασία.

3. Το «Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης Παναγιώτη Καρατζά» για την παρουσία τους ως

Παραστάτες στον Ανδριάντα του Αγωνιστή.

4. Το «Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πατρών» που μας παρουσίασαν

Παραδοσιακούς Χορούς και τραγούδια για τον αγωνιστή «ΓΙΑΝΝΙΑ».

5. Τα τοπικά ΜΜΕ για την προβολή της Εκδήλωσης

Το Δ. Σ. του Συλλόγου.