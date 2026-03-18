Το Ισραήλ χτύπησε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν- Aπειλεί με αντίποινα

Το Ισραήλ χτύπησε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν, την ίδια ώρα που ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε πως σκότωσε τον στενό συνεργάτη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και υπουργό Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, σε βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια μέρα μετά τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί.

Ο Ισραελ Κατζ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν εξουσιοδοτήσει τον στρατό να σκοτώσει οποιονδήποτε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο αποτελεί στόχο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση.

Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Μπουσέρ, σύμφωνα με αναφορές

Νωρίτερα, επίθεση δέχθηκαν οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν που σχετίζονται με το υπεράκτιο κοίτασμα South Pars, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους,αναφέρουν ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές φυσικού αερίου στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν.

Με αντίποινα απειλεί το Ιράν για τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντήσει στις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του στην Ασαλούγιεχ στοχεύοντας «εχθρικές υποδομές που προηγουμένως θεωρούνταν ασφαλείς», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ιρανικές στρατιωτικές πηγές.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ήταν ένα «έγκλημα πολέμου» που δεν θα μείνει ατιμώρητο, ανέφερε το πρακτορείο.