Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ

Συνεχίζεται για 19η ημέρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Συνεχίζεται για 19η ημέρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να χτυπά Ιράν και Λίβανο, την Ισλαμική Δημοκρατία να πλήττει τις χώρες του Κόλπου και τον Τραμπ να απειλεί με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

16:13

Ιράν: Ο πρόεδρος επιβεβαιώνει τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών Χατίμπ

Ο πρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ότι ο υπουργός Πληροφοριών της χώρας, Χατίμπ, σκοτώθηκε. 16:11

Γκάμπαρντ: Το πρόγραμμα εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού του Ιράν καταστράφηκε πέρσι

«Το πρόγραμμα εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού του Ιράν καταστράφηκε στις επιθέσεις του Ιουνίου», δήλωσε η διευθύντρια των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ αναφερόμενη στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν στον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι. «Οι ΗΠΑ δεν έχουν διαπιστώσει καμία προσπάθεια από τότε για την αποκατάσταση της ικανότητας εμπλουτισμού του Ιράν», συνέχισε η Γκάμπαρντ τονίζοντας ότι «το ιρανικό καθεστώς φαίνεται να παραμένει άθικτο, αλλά έχει αποδυναμωθεί σημαντικά λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης». «Το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να επιτεθούν σε αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή», ανέφερε. 16:08

Ιράν: Ζημιές σε υποδομές στο South Pars - Δεν υπάρχουν τραυματισμοί

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν, μετέδωσε ότι μέρος των υποδομών στο κοίτασμα South Pars υπέστη ζημιές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. 16:01

Αναφορές για αρκετές προσκρούσεις βλημάτων στο Ισραήλ

Ομάδες διάσωσης ανταποκρίνονται σε αναφορές για αρκετά σημεία πρόσκρουσης, πιθανώς από πυρομαχικά διασποράς ή άλλα θραύσματα που έπεσαν, μετά την τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Η πυραυλική επίθεση ενεργοποίησε τις σειρήνες σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ. 15:40

Μέση Ανατολή: Οι νεκροί και τραυματίες έως σήμερα

Για 19η συνεχόμενη ημέρα ακούγονται εκρήξεις στο Ιράν, το Ισραήλ και σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.

15:23

Ιράν: Εντολές εκκένωσης για ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εξέδωσε εντολές εκκένωσης για πέντε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το IRGC, δημοσίευσε στο Telegram μια «επείγουσα προειδοποίηση» για τους πολίτες και τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στα εξής: Το διυλιστήριο Samref στη Σαουδική Αραβία.

Το πετροχημικό συγκρότημα al-Jubail και την εταιρεία Masaiid Holding Company στη Σαουδική Αραβία.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου al-Hosn στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το διυλιστήριο Ras Laffan στο Κατάρ. 15:17

Το Κατάρ κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση στο πεδίο φυσικού αερίου South Pars που μοιράζεται με το Ιράν Το Κατάρ εξέφρασε έντονη καταδίκη για την επίθεση που δέχθηκε το πεδίο φυσικού αερίου South Pars, το οποίο μοιράζεται με το Ιράν, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να χαρακτηρίζει την ενέργεια “παράτολμη” και επικίνδυνη για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. 15:13

Εκτοξεύτηκαν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου Ανοδικά κινήθηκαν ξανά οι τιμές του πετρελαίου και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν μια σειρά από ενεργειακές εγκαταστάσεις στις ακτές του Κόλπου. Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε έως και 2,7% στα 105,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε έως και 1,8%, σύμφωνα με στοιχεία της ICE Futures Europe 15:08

Βίντεο από τις μεγάλες συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη για τις κηδείες Λαριτζανί και Σολεϊμάνι

Μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Τεχεράνη την Τετάρτη για την κηδεία του Αλί Λαριτζανί, του ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν το φέρετρο του, καλυμμένο με την ιρανική σημαία και περιτριγυρισμένο από πενθούντες που φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ». Κηδείες πραγματοποιήθηκαν επίσης για τον Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι, τον επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, ο οποίος σκοτώθηκε στην ίδια σειρά επιθέσεων.

