Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 18/3/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΛΕΚΚΑ
(ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΒΕΣΚΟΥΚΕΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΩΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΚΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
