Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 27ης Μαρτίου

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας με ανακοίνωσή του απευθύνει ευρύ κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου.

Στόχος της κινητοποίησης είναι να εκφραστεί η αντίθεση στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στα εργατικά και λαϊκά στρώματα.

Στο κάλεσμα ανταπόκρισης περιλαμβάνονται συνδικάτα, φορείς της πόλης, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι, πολιτιστικές οργανώσεις, συνταξιουχικά σωματεία, αλλά και το σύνολο των πολιτών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και η εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές διαδικασίες δημιουργούν σοβαρές συνέπειες για την καθημερινότητα των εργαζομένων, εντείνοντας τα ήδη υπάρχοντα οικονομικά βάρη.

Το Εργατικό Κέντρο υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής δράσης και της οργάνωσης στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, προκειμένου να εκφραστεί έμπρακτα η αντίθεση στις πολιτικές που, όπως αναφέρει, επιβαρύνουν τον λαό προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων. Παράλληλα, τονίζει ότι η συμμετοχή στο συλλαλητήριο αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και την ανάδειξη αιτημάτων που αφορούν την ειρήνη, την προστασία του εισοδήματος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται συγκεκριμένα αιτήματα, όπως η απεμπλοκή της χώρας από στρατιωτικές επεμβάσεις, η επιστροφή ελληνικών δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό, η λήψη μέτρων για την προστασία εργαζομένων σε περιοχές συγκρούσεων, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση στη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά και την ενίσχυση του εισοδήματος των εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών.

Η κινητοποίηση της 27ης Μαρτίου αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης για ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, με κοινό αίτημα την ενίσχυση της φωνής των εργαζομένων και την αντίδραση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.













