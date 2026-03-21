Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 85
Θανόντα , κηδεύουμε την Δευτέρα 23/3/2026 και ώρα 3:00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά ΄Β Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΠΙΝΙΚΗ χήρα ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΚΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΛΑΒΑ – ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Δευτέρα 23-3-2026 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό ΝαόΑγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Μαρία Μουντη, Παναγιώτα και Αντώνης Ντούλος, Αγγέλα Τσικνή και Βαγγέλης Μυλωνάς.
Τα εγγόνια της
Τα δισέγγονα της
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr