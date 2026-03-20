Στη ΓΑΔΑ ο γνωστός γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας- Το Ευαγγέλιο που τον «έκαψε»

Αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου
Σε νέες επιχειρήσεις θα προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες σε βάρος γνωστού γκαλερίστα. Θα ερευνηθούν όλοι οι χώροι όπου κινείται επαγγελματικά.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτιμάται από τις Αρχές πως από τους εκατοντάδες πίνακες που έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 300 απείναι πλαστοί.
Αυτήν την ώρα ο γνωστός γκαλερίστας βρίσκεται στη ΓΑΔΑ και δίνει εξηγήσεις για όσα έχουν εντοπιστεί -μεταξύ των οποίων και μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 150.000 ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και υποστηρίζει πως για όλα υπάρχουν απαντήσεις.
Αφορμή για την έρευνα στάθηκε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος ο γκαλερίστας διαφημίζοντας ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα και ανακοινώνοντας ότι το δημοπρατεί.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βίντεο το έστειλε στις αρχές ένας πολίτης.
Το επίμαχο Ευαγγέλιο έχει ήδη κατασχεθεί και ερευνάται η γνησιότητά του.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, χθες, Πέμπτη, ο γνωστός γκαλερίστας ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφερόταν στην πώληση ενός Ευαγγελίου του 18ου αιώνα.
Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται από το 1745 και τοποθετείται στην Βενετία επί εποχής Μητροπολίτη Ιεροσολύμων του Παρθενίου. Λίγο μετά τη δημοσιεύση του βίντεο, ο Γιώργος Τσαγκαράκης το «κατέβασε», διότι ενέπιπτε στον νόμο περί αρχαιοτήτων, καθώς είναι παράνομο να παρουσιάζεται και να πωλείται ένα τέτοιο αντικείμενο, μεγάλης ιστορικής, αλλά και ουσιαστικής αξίας.
Η ανακοίνωση της Γκαλερί
Ανακοίνωση για το επίμαχο Ευαγγέλιο και τους πλαστούς πίνακες που ήρθαν στο φως μετά την αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη της γκαλερί, στο Ελληνικό, και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εξέδωσε η γκαλερί Τσαγκαράκης.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
“Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.
Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων”.
Πρώτη Ενημέρωση: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ σε χώρους του ιδιοκτήτη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) μετά από επιχείρηση σε αποθήκη της γκαλερί, στο Ελληνικό.
Αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Οι Αρχές εντόπισαν το βίντεο στο Tik-Tok και αμέσως αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση για να εμποδίσουν τη διαδικασία και να το κατασχέσουν.
Το Ευαγγέλιο έχει μεταφερθεί για αξιολόγηση από ειδικούς ώστε να το χρονολογήσουν αν όντως είναι αυθεντικό, κάτι που έως τώρα πιστοποιείται προφορικά από τους ειδικούς αλλά αναμένεται και εγγράφως.
Ταυτόχρονα, στην αποθήκη του επιχειρηματία βρέθηκαν από τους αστυνομικούς εκατοντάδες πλαστοί πίνακες (σ.σ. ξεπερνούν τους 300) και μεγάλα χρηματικά ποσά, εξέλιξη που οδήγησε στην απόφαση να γίνει επιχείρηση και στα υπόλοιπα καταστήματα που διατηρεί.
Μια από τις γκαλερί που ερευνούν είναι αυτή στην οδό Δημητρίου Γούναρη στη Γλυφάδα. Εκεί έχει σπεύσει η ΕΛ.ΑΣ με φορτηγό και συλλέγει τους πίνακες.
Συνελήφθη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία
Ο επιχειρηματίας ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινης πράξης κρατείτο στο σημείο όσο γινόταν η έρευνα στην επιχείρησή του και ακολούθως οδηγήθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όπου συνελήφθη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.
Σε συνεργασία με την εισαγγελία αναμένεται να γίνουν κατ’ οίκον έρευνες και στα υπόλοιπα καταστήματά του στην υπόλοιπη χώρα, σε Κυκλάδες και Βόρεια Ελλάδα, όπως επίσης να εντοπιστούν τυχόν αγοραστές τέτοιων πινάκων για να διαπιστωθεί αν υπάρχει και απάτη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr