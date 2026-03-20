Στη ΓΑΔΑ ο γνωστός γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας- Το Ευαγγέλιο που τον «έκαψε»

Σε νέες επιχειρήσεις θα προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες σε βάρος γνωστού γκαλερίστα. Θα ερευνηθούν όλοι οι χώροι όπου κινείται επαγγελματικά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτιμάται από τις Αρχές πως από τους εκατοντάδες πίνακες που έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 300 απείναι πλαστοί.

Αυτήν την ώρα ο γνωστός γκαλερίστας βρίσκεται στη ΓΑΔΑ και δίνει εξηγήσεις για όσα έχουν εντοπιστεί -μεταξύ των οποίων και μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 150.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και υποστηρίζει πως για όλα υπάρχουν απαντήσεις.

Αφορμή για την έρευνα στάθηκε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος ο γκαλερίστας διαφημίζοντας ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα και ανακοινώνοντας ότι το δημοπρατεί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βίντεο το έστειλε στις αρχές ένας πολίτης.

Το επίμαχο Ευαγγέλιο έχει ήδη κατασχεθεί και ερευνάται η γνησιότητά του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, χθες, Πέμπτη, ο γνωστός γκαλερίστας ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφερόταν στην πώληση ενός Ευαγγελίου του 18ου αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται από το 1745 και τοποθετείται στην Βενετία επί εποχής Μητροπολίτη Ιεροσολύμων του Παρθενίου. Λίγο μετά τη δημοσιεύση του βίντεο, ο Γιώργος Τσαγκαράκης το «κατέβασε», διότι ενέπιπτε στον νόμο περί αρχαιοτήτων, καθώς είναι παράνομο να παρουσιάζεται και να πωλείται ένα τέτοιο αντικείμενο, μεγάλης ιστορικής, αλλά και ουσιαστικής αξίας.

Η ανακοίνωση της Γκαλερί

Ανακοίνωση για το επίμαχο Ευαγγέλιο και τους πλαστούς πίνακες που ήρθαν στο φως μετά την αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη της γκαλερί, στο Ελληνικό, και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εξέδωσε η γκαλερί Τσαγκαράκης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

“Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων”.