Συνελήφθη ιδιοκτήτης γκαλερί του Κολωνακίου για πλαστούς πίνακες

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από ανάρτηση για την πώληση ενός Ευαγγελίου του 1700
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Ελληνικού, σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές εντόπισαν πολλούς πίνακες, που φέρεται να είναι πλαστοί καθώς επίσης και αρκετά μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μία ανάρτηση στα social media από τον ιδιοκτήτη της γκαλερί ήταν αυτή που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών. Στο επίμαχο βίντεο, που αναρτήθηκε, γνωστοποιούνταν πως είναι προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1700 μ.Χ.
Ο ιδιοκτήτης της γκαλερί συνελήφθη.
Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών
Πάτρα: Με συννεφιά η παρέλαση της 25ης Μαρτίου- Συνεχίζεται το κρύο
Με χιονόπτωση η πρώτη μέρα της άνοιξης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
