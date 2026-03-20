Δημοσκόπηση MRB: 7 στους 10 επιθυμούν αλλαγή κυβέρνησης

Οικουμενική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές είναι το ηχηρό μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες στο β’ μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN.

Πάνω από το 65% των ερωτηθέντων μάλιστα επιθυμεί αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία, την ίδια ώρα βέβαια που η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος είναι στο 76,6%.

Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το 20,9% απαντά «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα». Στο ίδιο ερώτημα για τη Μαρία Καρυστιανού,το 30,6% δηλώνει «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα», με τον Αντώνη Σαμαρά αντίστοιχα αν συγκεντρώνει 14,3%.

Σε ερώτηση τι είδους κυβέρνηση θα ήθελαν οι πολίτες μετά τις επόμενες εκλογές, το 22,1% προτιμά «οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων», το 20,1% «κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα Αριστεράς», το 17,9% «αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ», το 11% «κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-Βελόπουλου και άλλων κομμάτων από τη Δεξιά», το 8,5% «κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ».