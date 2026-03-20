Με χιονόπτωση η πρώτη μέρα της άνοιξης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων

Η χιονόπτωση συνεχίζεται
Το χιόνι καλά κρατεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων το οποίο μάλιστα ενισχύεται καθώς σήμερα η χιονόπτωση καλά κρατεί.
Τι κι αν η 20η Μαρτίου 2026 σηματοδοτεί την επίσημη έλευση της άνοιξης, στα ορεινά ο καιρός έχει άλλα....σχέδια.
"Υποδεχόμαστε την άνοιξη με φρέσκο χιόνι 20cm! Σε μια χιονοδρομική περίοδο που άργησε να ξεκινήσει αλλά φαίνεται να κρατάει! " αναφέρει σε ανάρτησή του το Χιονοδορμικό
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr