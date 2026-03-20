Με χιονόπτωση η πρώτη μέρα της άνοιξης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων

Το χιόνι καλά κρατεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων το οποίο μάλιστα ενισχύεται καθώς σήμερα η χιονόπτωση καλά κρατεί.

Τι κι αν η 20η Μαρτίου 2026 σηματοδοτεί την επίσημη έλευση της άνοιξης, στα ορεινά ο καιρός έχει άλλα....σχέδια.

"Υποδεχόμαστε την άνοιξη με φρέσκο χιόνι 20cm! Σε μια χιονοδρομική περίοδο που άργησε να ξεκινήσει αλλά φαίνεται να κρατάει! " αναφέρει σε ανάρτησή του το Χιονοδορμικό