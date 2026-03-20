Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γνωστός bodybuilder και TikToker για υπόθεση αναβολικών

Στη σύλληψη ενός ιδιαίτερα προβεβλημένου TikToker και γνωστού αθλητή του bodybuilding προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ο γνωστός influencer, ο οποίος αριθμεί χιλιάδες ακολούθους στα social media, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης αναβολικών ουσιών.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, ο συλληφθείς είχε χτίσει μια ισχυρή ψηφιακή παρουσία, χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες του για να παρέχει συμβουλές διατροφής, κατευθύνσεις για προπονητικά προγράμματα και γεύματα. Μάλιστα, παρουσίαζε σκευάσματα για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρείας έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε γυμναστήριο που συνδέεται με τον bodybuilder και εντόπισαν αναβολικά και απαγορευμένα σκευάσματα.