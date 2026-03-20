Πάτρα: Με συννεφιά η παρέλαση της 25ης Μαρτίου- Συνεχίζεται το κρύο

Βασίλης Τσελίκης
[email protected]

Η πρόγνωση του καιρού

Ιδιαίτερα ψυχρός και μεταβλητός ήταν μέχρι στιγμής ο καιρός στην Πάτρα τον Μάρτιο, με τις θερμοκρασίες να κινούνται γενικά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τον Νικόλα Σερέτη, γεωλόγο και προγνώστη καιρού, ο οποίος μίλησε στο thebest.gr.

«Τον Μάρτιο είχαμε κάποια χιόνια στα ορεινά, αρκετό κρύο και λίγες βροχές με αφρικανική σκόνη στην Πάτρα», αναφέρει ο ίδιος.

Ο κ. Σερέτης προσθέτει ότι «μέχρι τα τέλη της εβδομάδας ο καιρός θα βελτιωθεί, με συννεφιά στις 25-26 Μαρτίου, χωρίς όμως βροχή, οπότε η παρέλαση της 25η Μαρτίου δεν θα επηρεαστεί. Οι θερμοκρασίες το μεσημέρι θα κυμανθούν μεταξύ 15 και 18°C, λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα».

Σημειώνει επίσης ότι «στο τέλος του μήνα η θερμοκρασία θα ανέβει και θα σημειωθούν κάποιες βροχές, ενώ στο Ρίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι πρωινές θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 8°C».

 

 

 

Πάτρα: Ξεκίνησαν ξανά οι εργασίες στο σιντριβάνι στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Τα Σύνορα ξαναγεννήθηκαν- Το ΚΕΤχ έφερε ζωή και παλμό στην περιοχή- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Παραδίδεται η νέα παιδική χαρά για τα παιδιά της Περιβόλας- ΦΩΤΟ

