Πάτρα: Παραδίδεται η νέα παιδική χαρά για τα παιδιά της Περιβόλας- ΦΩΤΟ

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Μια νέα παιδική χαρά ολοκληρώθηκε και παραδίδεται στα παιδιά!

Πρόκειται για την παιδική χαρά στην Περιβόλα (δίπλα στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής), στην οποία την ερχόμενη Κυριακή 22 Μαρτίου, από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση καλωσορίσματος για τα παιδιά και τους γονείς τους, με δωρεάν δράσεις.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα στις συνοικίες και τα χωριά του Δήμου μας για τα παιδιά μας, τη νεολαία και με κριτήριο τις ανάγκες τους.