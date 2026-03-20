Βέροια: Ομολόγησε 20χρονος τον ξυλοδαρμό της 24χρονης που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Ένας 20χρονος κρατείται στην Ασφάλεια της Βέροιας καθώς φέρεται ως υπαίτιος για τον σοβαρό τραυματισμό της 24χρονης που είχε εντοπιστεί το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης σε πυλωτή πολυκατοικίας στην πόλη της Ημαθίας.

Οι Αρχές φαίνεται πως έφτασαν στα ίχνη του από το κινητό τηλέφωνο της παθούσας και τον προσήγαγαν ως ύποπτο. Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς ο νεαρός παραδέχθηκε ότι προηγήθηκε καβγάς με την 24χρονη κι ότι ανταπέδωσε σε χτυπήματα που δέχθηκε από τη γυναίκα. Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι συνδέονταν με φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Η 24χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.