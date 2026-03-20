Τηλεφωνική επικοινωνία Κυρανάκη- Φαρμάκη για τον Οδοντωτό

Τηλεφωνική επικοινωνία για τον Οδοντωτό είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, από τον οποίο ο υπουργός ζήτησε να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την μελέτη, που θα εκπονήσει το ΙΑΓΜΕ.

Ο Περιφερειάρχης δέχτηκε και το επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξουν οι διαδικασίες.