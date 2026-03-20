Ορκωμοσία στο ΚΕΤΧ Πατρών μετὰ απὸ 15 χρόνια

Μέσα σε συγκινητικὸ κλίμα πραγματοποιήθηκε, στο ΚΕΤΧ Πατρών, μετὰ απὸ δεκαπέντε (15) χρόνια, η ορκωμοσία τῶν νεοσυλλέκτων Οπλιτῶν της Α’ ΕΣΣΟ 2026.

Της Εκκλησιαστικῆς τελετῆς προέστη ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ἀπήγγειλε καὶ τὸν Ὅρκο.

Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη Ὁρκωμοσία νεοσύλλεκτων που πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ δεκαπενταετία και η ὁποία ἐγκαινιάζει τὴν επαναλειτουργία τοῦ ΚΕΤΧ, ὡς κέντρου Ἐκπαιδεύσεως στρατευσίμων.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος ἐξέφρασε τὶς θερμὲς συγχαρητήριες εὐχὲς του πρὸς τὸν Ἀνώτερο Διοικητὴ Φρουρᾶς Πατρῶν Ταξίαρχο Κωνσταντῖνο Τσιράκη, καὶ εὐχήθηκε σὲ ὅλους, Ἀξιωματικοὺς καὶ Ὁπλῖτες καθώς & στο λοιπὸ προσωπικὸ τοῦ Στρατοπέδου «Σχη (ΠΖ) Ἀνδρέα Μουζάκη», κάθε εὐλογία καὶ δύναμη παρὰ Κυρίου, για τὸ καλὸ καὶ τὴν προάσπιση τῶν δικαίων της Πατρίδος μας.

Τὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Γ.Ε.Σ. εκπροσώπησε ὁ Διευθυντὴς τῆς Διευθύνσεως Τεχνικοῦ, Ταξίαρχος Περίανδρος Κωστούλας.