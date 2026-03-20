Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ορκωμοσία στο ΚΕΤΧ Πατρών μετὰ απὸ 15 χρόνια

Στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων Οπλιτών της Α’ ΕΣΣΟ 2026, παρέστη ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος απήγγειλε & τον Όρκο

Μέσα σε συγκινητικὸ κλίμα πραγματοποιήθηκε, στο ΚΕΤΧ Πατρών, μετὰ απὸ δεκαπέντε (15) χρόνια, η ορκωμοσία τῶν νεοσυλλέκτων Οπλιτῶν της Α’ ΕΣΣΟ 2026. 

Της Εκκλησιαστικῆς τελετῆς  προέστη ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ἀπήγγειλε καὶ τὸν Ὅρκο. 

Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη Ὁρκωμοσία νεοσύλλεκτων που πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ δεκαπενταετία και η ὁποία ἐγκαινιάζει τὴν επαναλειτουργία τοῦ  ΚΕΤΧ, ὡς κέντρου Ἐκπαιδεύσεως στρατευσίμων. 

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος ἐξέφρασε τὶς θερμὲς συγχαρητήριες εὐχὲς του πρὸς τὸν Ἀνώτερο Διοικητὴ Φρουρᾶς Πατρῶν Ταξίαρχο Κωνσταντῖνο Τσιράκη, καὶ εὐχήθηκε σὲ ὅλους, Ἀξιωματικοὺς καὶ Ὁπλῖτες καθώς & στο λοιπὸ προσωπικὸ τοῦ Στρατοπέδου «Σχη (ΠΖ) Ἀνδρέα Μουζάκη», κάθε εὐλογία καὶ δύναμη παρὰ Κυρίου, για τὸ καλὸ καὶ τὴν  προάσπιση τῶν δικαίων της Πατρίδος μας.

Τὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Γ.Ε.Σ. εκπροσώπησε ὁ Διευθυντὴς τῆς Διευθύνσεως Τεχνικοῦ, Ταξίαρχος Περίανδρος Κωστούλας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΚΕΤΧ Πάτρας Ορκωμοσία Νεοσύλλεκτων Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις