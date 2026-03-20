Πρόσκληση Ανδρουλάκη σε Φάμελλο- Χαρίτση για συμμετοχή στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί»
Πρόσκληση να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους Προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.
“Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών. Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου” σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr