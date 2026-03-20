Ο Άγγελος Τσιγκρής για τη λειτουργία του ΚΕΤχ ως κέντρου εκπαίδευσης στρατευσίμων

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή την ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών της Α΄ ΕΣΣΟ 2026 στο Στρατόπεδο ΚΕΤΧ της Πάτρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η πρώτη ορκωμοσία νεοσυλλέκτων στην Πάτρα μετά από 15 χρόνια αποτελεί το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας χρόνων που είχε τελικά αίσιο τέλος και το Φεβρουάριο κατατάχθηκαν οι πρώτοι 350 νεοσύλλεκτοι για το Στρατό Ξηράς.

Η λειτουργία του ΚΕΤΧ ως κέντρου εκπαίδευσης στρατευσίμων θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Αχαΐας, αφού το Στρατόπεδο της Πάτρας θα φιλοξενεί πλέον τέσσερις ΕΣΣΟ κάθε χρόνο (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο), με αποτέλεσμα περίπου 2.000 στρατεύσιμοι, μόνιμα στελέχη και πολιτικό προσωπικό να κινούνται ετησίως στην περιοχή μας, με τα οφέλη που προκύπτουν για την περιοχή και την τοπική οικονομία.

Η επαναλειτουργία του ΚΕΤΧ Πατρών και η ορκωμοσία μετά από 15 χρόνια αποτελούν ορόσημο για τη στρατιωτική εκπαίδευση στην περιοχή, ενισχύοντας τον θεσμό και την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στην τοπική κοινωνία».