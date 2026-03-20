Πάτρα: Χωρίς νερό τα Καμίνια τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΧΘ 15+870 ΓΡ. Π-ΠΥ», τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Καμινίων.

Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.