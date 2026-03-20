Τραμπ στις χώρες του ΝΑΤΟ: «Είστε δειλοί, θα το θυμόμαστε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε την Παρασκευή στους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο κατά του Ιράν, αποκαλώντας τους «δειλούς».

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι ένας χάρτινος τίγρης!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη σύγκρουση κατά του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

«Τώρα που η μάχη έχει κερδηθεί στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές πετρελαίου. Είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς, με τόσο μικρό ρίσκο», έγραψε.

«Δειλοί, θα το θυμόμαστε!», καταλήγει.

Νωρίτερα, ύστερα από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και η προώθηση της αποκλιμάκωσης είναι «το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε», προσθέτοντας: «Δεν άκουσα κανέναν εδώ να εκφράζει προθυμία να εισέλθει σε αυτή τη σύγκρουση – το αντίθετο μάλιστα».

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς δεσμεύτηκαν σε κοινή δήλωση την Πέμπτη να συμμετάσχουν σε «κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά». Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι αυτό προϋποθέτει το τέλος των εχθροπραξιών.