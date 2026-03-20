Oδηγός σχολικού έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών

Στη σύλληψη ενός 48χρονου για καλλιέργεια κάνναβης προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Αιγάλεω. Η υπόθεση όμως αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως οδηγός σχολικού λεωφορείου και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν τη μεταφορά ανήλικων μαθητών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Οι αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών για τη δράση του 48χρονου στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση της, προχώρησαν στον εντοπισμό του και στη συνέχεια στη σύλληψη του μεσημέρι της Πέμπτης 19 Μαρτίου, έξω από το σπίτι του στο Αιγάλεω.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του αποκαλύφθηκε ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο, εξοπλισμένο με θερμικούς λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας και φίλτρα ενεργού άνθρακα, στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, υποδηλώνουν συστηματική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 δενδρύλλια κάνναβης και 14 κλώνοι,

1 κιλό και 550 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

65,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

8 γραμμάρια κοκαΐνης,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση, καθώς και εξοπλισμός καλλιέργειας.

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για απόπειρα έκθεσης ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.