Παρουσία του Ανδρέα Κατσανιώτη στην ορκωμοσία νεοσυλλέκτων της Α’ ΕΣΣΟ 2026 στο ΚΕΤΧ

Στην επίσημη τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της Α’ ΕΣΣΟ 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/3/2026 σε ένα στρατόπεδο με μακρά ιστορική διαδρομή και ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία της Πάτρας, το ΚΕΤΧ, παρέστη ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ο κ. Κατσανιώτης συνεχάρη τους νεοσύλλεκτους για την έναρξη της θητείας τους και τους ευχήθηκε υγεία, δύναμη και καλή θητεία , τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της νέας γενιάς στη διασφάλιση των αξιών, της εθνικής συνοχής και της ασφάλειας της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ιστορικό χαρακτήρα του στρατοπέδου, το οποίο αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς και αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Κατσανιώτης ανέδειξε την πρόοδο ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου για την περιοχή, που αφορά στη μεταφορά του Αστυνομικού Μεγάρου στο ΚΕΤΧ. Πρόκειται για μια παρέμβαση στρατηγικής σημασίας, για την οποία ο ίδιος έχει επιδείξει σταθερό και ουσιαστικό ενδιαφέρον, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθησή της. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην ευρύτερη αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Παράλληλα, ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε τη σημασία της προωθούμενης ανάπλασης της περιοχής των Συνόρων, μιας παρέμβασης που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, βελτιώνοντας τον δημόσιο χώρο και αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Βουλευτής Αχαΐας έχει διαχρονικά επιδείξει ενεργό ενδιαφέρον για τα ζητήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιώντας συστηματικές επισκέψεις σε στρατιωτικές μονάδες και αναδεικνύοντας θέματα που αφορούν το προσωπικό και τις υποδομές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση λύσεων.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και με οικογένειες των οπλιτών, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του στο έργο και την αποστολή τους.

Η παρουσία του στην τελετή επιβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, καθώς και για την προώθηση παρεμβάσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής, γεφυρώνοντας το ιστορικό της αποτύπωμα με τις προοπτικές του μέλλοντος, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.