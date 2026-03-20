Πάτρα: Τα Σύνορα ξαναγεννήθηκαν- Το ΚΕΤχ έφερε ζωή και παλμό στην περιοχή- ΦΩΤΟ

Μετά από 15 χρόνια σιωπής, το στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης», γνωστό ως ΚΕΤχ, άνοιξε ξανά τις πύλες του και υποδέχτηκε νεοσύλλεκτους, δίνοντας νέο παλμό στην ευρύτερη περιοχή καθώς και σε όλη την Πάτρα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και η ορκωμοσία, σε ένα κλίμα που θύμισε έντονα τις παλιές καλές εποχές του ΚΕΤχ.

Παράλληλα, η περιοχή γύρω από το στρατόπεδο έχει αρχίσει να ζωντανεύει ξανά, με νέα καταστήματα να ανοίγουν και την τοπική αγορά να αποκτά εκ νέου κίνηση και δυναμική. Τα Σύνορα ουσιαστικά ξαναγεννήθηκαν, ανακτώντας την ταυτότητά τους χάρη στη λειτουργία του στρατοπέδου.

Στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται έντονη κινητικότητα στην εστίαση, καθώς νέες επιχειρήσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους, ενώ παλαιότερες επαναδραστηριοποιούνται, προσαρμόζοντας το ωράριό τους στη συνεχή παρουσία στρατευμένων και επισκεπτών.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων θα υποδέχεται τέσσερις ΕΣΣΟ κάθε χρόνο, δηλαδή περίπου 2.000 άτομα ετησίως, πέρα από τα μόνιμα στελέχη, τους εκπαιδευτές και το πολιτικό προσωπικό.

Το στρατόπεδο γέμισε ξανά με κόσμο, τα Σύνορα αναβαθμίστηκαν και απέκτησαν τη χαμένη ζωντάνια που τους άξιζε, ενώ παράλληλα και η τοπική οικονομία της Πάτρας βγαίνει εμφανώς κερδισμένη από αυτή τη νέα πραγματικότητα.