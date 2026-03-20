Σεισμική ακολουθία στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων

4,6 ο μεγαλύτερος
Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν μετά τις 11 το πρωί. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 4,6 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 11:05 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 10 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.
Ακολούθησε νέα ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,5 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 11:40 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 12 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 323 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.
Στο μεταξύ, σημειώθηκε και τρίτος σεισμός με μέγεθος 4,0 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 11:50 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 11 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr