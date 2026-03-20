Σεισμική ακολουθία στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων

4,6 ο μεγαλύτερος

Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν μετά τις 11 το πρωί. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 4,6 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 11:05 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 10 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών. 

Ακολούθησε νέα ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,5 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 11:40 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 12 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 323 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.

Στο μεταξύ, σημειώθηκε και τρίτος σεισμός με μέγεθος 4,0 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 11:50 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 11 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.

