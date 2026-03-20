Σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων

Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,6 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 11:05 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 10 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.