Σήμερα το πρωί η σύσκεψη με Κυρανάκη για το τρένο της Πάτρας

Σήμερα Παρασκευή το πρωί στις 9:30 θα πραγματοποιηθεί τελικά η κρίσιμη σύσκεψη για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρα με το λιμάνι της πόλης, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και εκπροσώπων των τοπικών φορέων.

Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., στην οδό Καρόλου 1, στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης της οριστικής πρότασης για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας.

Η σύσταση της Κοινής Ομάδας Εργασίας έχει στόχο να οδηγήσει σε μια τελική και εφαρμόσιμη λύση για το έργο. Στην πρώτη αυτή συνάντηση αναμένεται να τεθούν οι βάσεις για την έναρξη των εργασιών, να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και να γίνει μια πρώτη αποτύπωση των βασικών τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χάραξη και τη λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ενιαία και τεχνικά τεκμηριωμένη πρόταση για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης, η οποία θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2026.

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο –όπως επισημαίνεται– τη σύνθεση της τεχνικής γνώσης, της τοπικής εμπειρίας και της εθνικής στρατηγικής για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών για την περιοχή.