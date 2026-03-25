Independent: Ο Τραμπ στέλνει χερσαίες δυνάμεις μετά την άρνηση του Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, μετά την απόρριψη από το Ιράν των απαιτήσεων του ειρηνευτικού σχεδίου 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Independent ότι τμήματα της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, μαζί με υποστηρικτικές μονάδες και την 1η Ταξιαρχία Μάχης, θα αναπτυχθούν στην περιοχή.

Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε ενώ το Ιράν απέριψε τις «υπερβολικές» απαιτήσεις του Τραμπ.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έλαβαν από τις ΗΠΑ σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισαν «μαξιμαλιστική» και απαράδεκτη.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι πρώτες εντυπώσεις «δεν ήταν θετικές» και ότι η αρχική απάντηση της Τεχεράνης έχει παραδοθεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ουάσινγκτον.

Πακιστανοί αξιωματούχοι που ενεργούν ως μεσάζοντες ανέφεραν νωρίτερα ότι η πρόταση περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, νέους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Οι 5 όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Ιρανός αξιωματούχος περιέγραψε του πέντε όρους για τον τερματισμό του πολέμου:

- Να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν.

- Να υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνουν μελλοντικές επιθέσεις.

- Καταβολή πολεμικών ζημιών.

- Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή.

- Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την εξουσία του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.