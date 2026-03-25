Χριστίνα Αλεξοπούλου: Εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής στην Παρέλαση της Πάτρας

Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, η Χριστίνα Αλεξοπούλου έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις της Πάτρας, μεταφέροντας μήνυμα ενότητας και ευθύνης για το σήμερα.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην Πάτρα.

Παραβρέθηκε στη δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών και στην παρέλαση των πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, τιμώντας τη θυσία των ανθρώπων που θεμελίωσαν την ελευθερία της Ελλάδας.

Σε δήλωσή της ανέφερε:

«Η 25η Μαρτίου αποτελεί κορυφαίο σύμβολο εθνικής μνήμης αλλά και ιστορικής ευθύνης. Η πίστη στην Ορθοδοξία και η ομοψυχία του Έθνους υπήρξαν οι δυνάμεις που ενέπνευσαν και στήριξαν τον Αγώνα του 1821.

Σήμερα, η ενότητα και η σταθερότητα αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της εθνικής μας πορείας, χωρίς πισωγυρίσματα. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά, με αυτοπεποίθηση και συνέπεια, αναβαθμίζοντας τη διεθνή της θέση και με σταθερή προσήλωση στη συλλογική πρόοδο των πολιτών της.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας αποτελούν διαχρονικό εγγυητή της εθνικής ασφάλειας και της κυριαρχίας της Ελλάδας, επιτελώντας το καθήκον τους με επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η συνεχής ενίσχυσή τους τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει καθοριστικά τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τη συνολική αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και πολλαπλές προκλήσεις, η παρουσία και η ετοιμότητά τους αυξάνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης και συνοχής.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, σε κάθε γωνιά του κόσμου».