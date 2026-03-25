Αγαθονήσι: Παρέλαση για τους δύο μόλις μαθητές του νηπιαγωγείου μαζί με μαθητές από τα Βριλήσσια

Μαζί με μαθητές από τα Βριλήσσια θα παρελάσουν σήμερα οι δύο μόλις μαθητές του νηπιαγωγείου στο Αγαθονήσι.

Η νηπιαγωγός του σχολείου Αγαθονησίου, Έλενα Παπαστεργίου με τα δύο και μοναδικά παιδιά, την Ειρήνη και τον Γιάννη, μίλησαν στο ΕΡΤnews.

Σήμερα οι δύο μαθητές θα παρελάσουν μαζί με μαθητές δημοτικού από τα Βριλήσσια. Από χθες βρίσκεται στο Αγαθονήσι η Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων, ο Αθλητικός Όμιλος Κούρος δίνοντας δώρα στα παιδιά και εξοπλισμό (νεφελοποιητές και υγειονομικό υλικό) στο Περιφερειακό Ιατρείο.

Όπως δήλωσε η κ. Παπαστεργίου: «Τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Νιώθουν ότι έχουν παραπάνω παρέα, γιατί δυστυχώς εδώ τα παιδάκια είναι πολύ λίγα και αναμένουν να γίνει η παρέλαση και ανυπομονούν πάρα πολύ.

Η ζωή εδώ, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη, ιδιαίτερα τον χειμώνα, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πολλά πράγματα και ο καιρός δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Υπάρχει μια απομόνωση, παρόλα αυτά, η ξεχωριστή εμπειρία, μια εμπειρία ζωής είναι να ζεις και να χαίρεσαι με τα απλά πράγματα, τα καθημερινά και γίνεσαι μέλος μιας κοινότητας».