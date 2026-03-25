Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της 58χρονης Άννας Παπαγεωργίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών η Πατρινή Άννα Παπαγεωργίου, που τα τελευταία χρόνια διέμενε στη Θεσσαλονίκη.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο σύζυγός της, Γρηγόρης Χατζηκώστας.

“Το κορίτσι μου ξεκουράστηκε μετά από μεγάλη ταλαιπωρία… 20 όμορφα χρόνια ζήσαμε μαζί… Όσοι την γνωρίσατε καταλαβαίνετε πόσο θα λείψει από μένα και τα παιδιά μας. Κρατήστε το χαμόγελο της και την αγάπη της για τη ζωή …Θα την αποχαιρετήσουμε την Παρασκευή 27/3 στις 12:45 στον ΙΝ Αναστάσεως του Κυρίου στα κοιμητήρια" έγραψε.

Την Αννα αποχαιρετά και ο Πατρινός Αντώνης Ζήβας:

“με την Άννα ήμασταν φίλοι από τα 16 μας. Κάναμε αλητείες μαζί, ταξίδια,πολλά και όμορφα πράγματα…

Κάποιες/οι ίσως να τη θυμάστε για πολλά χρόνια πίσω από τη μία μπάρα του Ρόδον σε κάθε live να σβήνει με αλκοόλ την ένταση της φωτιάς που έκαιγε στο κορμί από τη μουσική.

Πέρασαν τα χρόνια, η Άννα έκανε δύο όμορφα αγόρια με έναν υπέροχο άνθρωπο.

Σήμερα η Άννα που πέρασε από συμπληγάδες στη ζωή της και βγήκε ολόρθη, νικήθηκε από την ασθένεια που ξεκληρίζει όλο και περισσότερο νέο κόσμο τα τελευταία χρόνια.

Δεν αντέχεται πιά αυτό…

καλοστραθειά Αννιό μου… αγαπημένη. Θα μου λείψεις”