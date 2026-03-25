Μήνυμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου

"Το Επιμελητήριο Αχαΐας τιμά με σεβασμό και με υπερηφάνεια τη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου, ημέρα-ορόσημο για το Έθνος και την Ορθοδοξία" αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

"Η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 αποτελεί σύμβολο αγώνα, ελευθερίας και εθνικής αυτοδιάθεσης. Οι θυσίες και η αποφασιστικότητα των προγόνων μας παραμένουν μια διαχρονική πηγή έμπνευσης, ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης όλων μας για τη διατήρηση και την πρόοδο της πατρίδας μας.

Παράλληλα, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μάς μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, πίστης και αναγέννησης, υπενθυμίζοντας τις αξίες που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και την πνευματική μας ταυτότητα.

Σε μια πολυσύνθετη και δύσκολη εποχή, προκλήσεων και μεταβολών, αυτά τα διαχρονικά ιδανικά μάς καθοδηγούν, ώστε με ενότητα, συνεργασία και δημιουργικότητα, να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο και δυναμικό μέλλον για την τοπική επιχειρηματικότητα και την κοινωνία μας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εύχεται σε όλους τους πολίτες χρόνια πολλά, με υγεία, πρόοδο και αισιοδοξία.

Με αίσθημα τιμής και υπερηφάνειας, τιμάμε τη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου.

