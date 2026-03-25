Κι όμως, έγινε παρέλαση στα Χανιά! Ένας πολίτης τίμησε μόνος του την 25η Μαρτίου

Παρά την ακύρωση της παρέλασης λόγω κακοκαιρίας, ένας πολίτης τίμησε μόνος του την 25η Μαρτίου στην οδό Παπανδρέου.

Η βροχή και η κακοκαιρία δεν κατάφεραν να σβήσουν το πνεύμα της 25ης Μαρτίου στα Χανιά. Παρά την ακύρωση όλων των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων στην πόλη, ένας άνδρας αποφάσισε να τιμήσει μόνος του την Εθνική Επέτειο.

Με σταθερό βήμα και αποφασιστικότητα, περπάτησε τη διαδρομή της οδού Παπανδρέου, συμβολίζοντας την αφοσίωση και τον σεβασμό προς την ιστορία και τους ήρωες του 1821.