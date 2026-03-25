Πάτρα: 16χρονος είχε το φορητό ηχείο στο "τέρμα" και συνελήφθη

Σύλληψη ανηλίκου για διατάραξη κοινής ησυχίας
Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 16χρονος, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να κάνει χρήση φορητού ηχείου αναπαράγοντας μουσική στην διαπασών, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
