Aίγιο: Συνελήφθη με καταδικαστικές

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, εκκρεμούσαν σε βάρος του πέντε καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή

φυλάκισης τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών για κλοπή, εκβίαση και βία κατά

υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αναφέρει η αστυνομία