Ημερίδα για τον Αυτισμό την 1η Απριλίου 2026 στην Αγορά Αργύρη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό, ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «Μίτος» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ. Ελλάδας και με τη στήριξη του Δήμου Πατρέων, πραγματοποιεί την Τετάρτη 1η Απριλίου και ώρα: 18:00-20:00 στην Αγορά Αργύρη, εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό με τίτλο: «Μαθαίνουμε διαφορετικά, Προχωράμε μαζί».

Την εκδήλωση θα συντονίσει: η Μαρίνα Ριζογιάννη, Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτρια εφημερίδας «Πελοπόννησος».

Πρόγραμμα Ημερίδας

18:00 : Προσέλευση & Εγγραφές

18:15: Καλωσόρισμα & Χαιρετισμοί

Καλωσόρισμα: Θωμάς Γκορίλας, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ»

«Μαθαίνουμε διαφορετικά, Προχωράμε μαζί»

Χαιρετισμοί εκπροσώπων των αρχών της πόλης και εκπροσώπων συλλόγων.

19:00 - 20:30: Ομιλητές και Εισηγήσεις

1. Δελέγκος Νικόλαος, Περιφερειακός Διευθυντής Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.Δ.Ε.).

«Η ειδική εκπαίδευση και οι προκλήσεις της διοίκησης».

2. Αθανασόπουλος Νίκος, εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Πάτρας.

«Αλήθειες, Εμπόδια και Προβληματισμοί στην Ειδική Εκπαίδευση»

3. Μαυρόγιαννη Θεώνη, Ψυχολόγος ΕΔΙΠ, Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών.

«Μετάβαση στην ενηλικίωση: Προβληματισμοί και Προκλήσεις».

4. Μενούνου Μένη, Παιδοψυχίατρος, Επιμ. Α΄. Ψυχιατρική κλινική Παίδων και Εφήβων 6ης ΥΠΕ.

«Το δύσκολο πέρασμα στην ενηλικίωση».

5. Χριστιά Κατερίνα, Ψυχολόγος MSc, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Ψυχολογικής Υποστήριξης του Συλλόγου ΑμεΑ "ΑΛΚΥΟΝΗ". «Ενήλικες με Δ.Α.Φ. στις Δομές Υποστήριξης του Συλλόγου ΑμεΑ Αλκυόνη»

6. Καβαλιέρου Έλενα, Γονέας, Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του ειδικού δημοτικού Κάτω Αχαΐας.

«Τα παιδιά που δεν χωράνε…».

7. Αντωνοπούλου – Τσίγκα Χριστίνα, εκπαιδευτικός Α΄βάθμιας εκπ. και ειδικής αγωγής.

«Από το σχολείο στη ζωή».

Συζήτηση και Συμπεράσματα.

*Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται μεταξοτυπίες έργων ζωγραφικής, προσφορά του ομοτ. καθηγητή Ιατρικής και ζωγράφου Κώστα Σπυρόπουλου, καθώς και μπλουζάκια ευαισθητοποίησης για την Νευροδιαφορετικότητα, για την ενίσχυση του συλλόγου Mitos.