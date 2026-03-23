«Μέτρα κοροϊδία»: Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για μέτρα κοροϊδία και για ετεροχρονισμένες κινήσεις που θα αποδειχθούν αναποτελεσματικές.

ΠΑΣΟΚ: Ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν τολμάει

Τα μέτρα ήρθαν αργοπορημένα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αφού οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης έχουν ξεπεράσει τα δύο ευρώ, διαμορφώνοντας «ασφυκτικό πλαίσιο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές».

«Δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση πώς θα ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η ειδική στήριξη για τη βενζίνη η οποία ανακοινώθηκε, δεν επαρκεί και δεν μπορεί να είναι μία παρέμβαση που θα έχει αποτέλεσμα, αν δεν συνοδευτεί με επέκταση του πλαφόν και στα διυλιστήρια και παρέμβαση με προσωρινή μείωση στον Ειδικό Φόρο

Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. «Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν τολμάει. Δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Τα μέτρα επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν

Σε παρόμοιο κλίμα, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επικρίνει τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη και υπογραμμίζει πως «τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης επιδοτούν την ακρίβεια με την επιδοματική λογική τους και δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος της μεγάλης ακρίβειας: την αισχροκέρδεια, τα υπερκέρδη των καρτέλ και τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, παράγοντες που επιβαρύνουν περαιτέρω τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν».

«Τα επίσης ανεπαρκή μέτρα που προηγήθηκαν, με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη λιανική και σε ελάχιστα προϊόντα, δεν μπορούν να εμποδίσουν την άνοδο των τιμών που ξεπερνούν τις αντοχές των περισσότερων πολιτών», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων» και «ταυτόχρονα, επιμένει να αφήνει ανέγγιχτους τους ενεργειακούς φόρους που δημιουργούν τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ, που με το παράδειγμά τους αναδεικνύουν την υστέρηση των σημερινών ανακοινώσεων της κυβέρνησης».

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει αναφορά στην Αυστρία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία που «μειώνουν φόρους» την ώρα που «στην Ελλάδα δίνουν επιδόματα».

«Παρότι καμία παροχή, ειδικά για τους πιο ευάλωτους, δεν είναι περιττή, ο ελληνικός λαός δικαιούται μέτρα που θα τον θωρακίσουν σταθερά απέναντι στην υπέρμετρη ακρίβεια, τις οικονομικές κρίσεις και κυρίως, την αυθαιρεσία των ισχυρών της αγοράς», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και παραπέμπει στις «τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, με κοστολογημένες προτάσεις, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και έκτακτη εισφορά και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια».

«Αυτό που κατέστη σαφές σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι η κυβέρνησή του ”μένει και θα μένει στο πλευρό” κάθε καρτέλ και μεσάζοντα. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτική αλλαγή, για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία, θα δημιουργήσει θετικές προοπτικές στην οικονομία και την ανάπτυξη, θα προτάξει την υπόθεση της ειρήνης και της πραγματικής σταθερότητας, προς όφελος των πολλών», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: «Τα μέτρα στηρίζουν τα μονοπώλια»

«Τα μέτρα- κοροϊδία, που ανακοίνωσε ο συνεργός στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ, κ. Μητσοτάκης, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, αλλά να στηρίξουν την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια ώρα συνεχίζει να αυξάνει τη φοροληστεία του λαού, αφού οι ανατιμήσεις εκτοξεύουν τα κρατικά έσοδα εξαιτίας των έμμεσων φόρων στην ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και προσθέτει:

«Με αυτό το κριτήριο η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των "pass", που στην πράξη επιδοτούν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, την αύξηση των τιμών, ενώ επιλέγει να επιδοτήσει ξανά τους εφοπλιστές που ήδη διατηρούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στα ύψη.

Αντί να επιβάλει πλαφόν στις τιμές και επίταξη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, επιλέγει να επιδοτήσει το 15% της αγοράς λιπασμάτων, όταν ήδη η τιμή τους έχει αυξηθεί κατά 30-35%, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα μονοπώλια θα εισπράξουν το 100% της αύξησης των τιμών, την ώρα που ο αγρότης παραμένει με επιβάρυνση 15-20% στο κόστος λιπασμάτων που χρησιμοποιεί, αποδεικνύοντας ότι το μοναδικό πραγματικό κριτήριο του μέτρου είναι η προστασία των ομίλων και όχι η επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών».

«Το λιγότερο που απαιτείται είναι η κυβέρνηση να καταργήσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσηςστην ενέργεια και τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να βάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, να προχωρήσει σε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

Νίκη: Δώρον-άδωρον η εξαγγελία

«Μέτρα-κοροϊδία» χαρακτηρίζει η «Νίκη» τη δέσμη μέτρων στήριξης για την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και υποστηρίζει πως τα μέτρα «καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό των πρόσθετων δαπανών στις οποίες υποχρεώνονται τα νοικοκυριά για να καλύψουν το κόστος των μετακινήσεών τους».

Σε ανακοίνωσή της η «Νίκη» αναφέρει ότι «το καθεστώς Μητσοτάκη, εμμένοντας στην τακτική να αξιοποιεί τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια για να εισπράττει υπεραυξημένα έσοδα από την έμμεση φορολογία και να εμφανίζει υπερπλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό, αρνήθηκε για πολλοστή φορά να προχωρήσει σε έκτακτες και προσωρινές γενναίες μειώσεις συντελεστών ΦΠΑ και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο -κάτι που προτείνει επίμονα η Νίκη-, μην επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό να αποκλιμακωθούν σε σημαντικό βαθμό οι υπερυψηλές τιμές στην αντλία, που εμποδίζουν πλέον εκατομμύρια νοικοκυριά να μετακινηθούν με τα ΙΧ τους. Αντί λοιπόν για μειώσεις στους έμμεσους φόρους, ανακοίνωσε περιορισμένου ύψους επιδοτήσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις, που καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό των πρόσθετων δαπανών στις οποίες υποχρεώνονται τα νοικοκυριά για να καλύψουν το κόστος των μετακινήσεών τους». Συνεχίζοντας αναφέρει:

«Ειδικότερα: Η εξαγγελθείσα επιδότηση των 16 λεπτών του ευρώ το λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, που σημαίνει συνολική μείωση τελικής τιμής κατά 20 λεπτά στην αντλία (αν συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ 24%) δεν καλύπτει ούτε το 50% της συνολικής αύξησης της τιμής του καυσίμου, η οποία σημειώθηκε τις τελευταίες 15 μέρες. Απομένουν δε άλλες 8 μέρες μέχρι να ισχύσει το μέτρο, οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, μέχρι τότε οι συνεχιζόμενες αυξήσεις στην τιμή του καυσίμου να υπερκαλύψουν το όφελος των 20 λεπτών και εν τέλει το μέτρο να εξουδετερωθεί πλήρως και οι πολίτες να μην έχουν κανένα απολύτως όφελος.

Η χορήγηση 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας (fuel pass) σε 3.000.000 κατόχους αυτοκινήτων με εισοδηματικά κριτήρια, για να καλυφθούν έξοδα για αγορές καυσίμων κίνησης από τα πρατήρια, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, ισοδυναμεί ουσιαστικά με “ενίσχυση” 25 ευρώ το μήνα. Η “ενίσχυση” αυτή δεν καλύπτει καν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις των νοικοκυριών από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου. Συγκεκριμένα, με την τιμή του λίτρου στα 2 ευρώ για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, 25 ευρώ το μήνα άμεση “ενίσχυση” σημαίνει κάλυψη δαπάνης για αγορά 12,5 λίτρων βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης για κάθε μήνα. Ισοδυναμεί δηλαδή με μόλις το 1/4 έως 1/5 ενός γεμίσματος ρεζερβουάρ ενός ΙΧ αυτοκινήτου μικρού ή μεσαίου κυβισμού, όταν στην καθημερινότητά του ο πολίτης χρειάζεται κάθε μήνα 1 έως και 2 γεμίσματα τουλάχιστον για να εξυπηρετήσει τις πάγιες ανάγκες μετακίνησής του. Κι όλα αυτά ισχύουν με τις σημερινές τιμές των καυσίμων. Αν μέχρι την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, την 1η Απριλίου, οι τιμές έχουν αυξηθεί περαιτέρω κατά άλλα 20-30 λεπτά το λίτρο, τότε και αυτή η εξαγγελία θα είναι πλέον δώρον-άδωρον, καθώς το πενιχρό όφελος που προκύπτει από αυτήν θα έχει ήδη υπερκαλυφθεί και εξανεμιστεί από τις νέες αυξήσεις στις τιμές.

Η Νίκη επιμένει στα μέτρα που προτείνει τα οποία είναι ρεαλιστικά και άμεσα εφαρμόσιμα», καταλήγει η ανακοίνωση.

