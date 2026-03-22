Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτσα, καθώς συνελήφθησαν οι δύο δράστες. Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε, και έναν νεαρό περίπου 18 ετών.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ένας 17χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος ομολόγησε, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται άλλο ένα άτομο. Κατά τις ίδιες πηγές, το θύμα είχε μεταβεί το πρωί της Κυριακής σε φιλικό σπίτι μαζί με μία γυναίκα.

Εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τον 17χρονο και με άλλο ένα άτομο, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ουσίες.

Οταν έφτασαν στην κατοικία, τους είπε ότι δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καβγάς. Κατά τη διάρκεια του τσακωμού, οι δράστες του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι, φοβήθηκε και έφυγε από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής και για την υπόθεση οι Αρχές είχαν προσαγάγει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου έγινε το έγκλημα. Εκείνος είπε στους αστυνομικούς πως δεν βρισκόταν στην κατοικία όταν δολοφονήθηκε ο 51χρονος. Μάλιστα, είχε κάνει λόγο για δύο άτομα τα οποία -όπως υποστήριξε- ήταν αυτά που σκότωσαν τον φίλο του.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι Αρχές βρήκαν βίντεο με τα δύο άτομα να κινούνται στην ευρύτερη περιοχή.